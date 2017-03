Kaaris et Fianso, prochaine collaboration ?

On a de quoi se poser des questions…

En fin de semaine dernière, une photo est apparue sur le réseau social de Kaaris qui en a fait jacter plus d'un. Une simple photo peut en dire beaucoup et c'est ce qu'on espère…

Originaires du 93, les deux rappeurs n'oublient jamais de représenter leur département chacun dans leur coin, il se pourrait qu'ils le dédicacent ensemble prochainement.

En effet, Ris-ka vient de poster une photo où il apparaît aux côtés de Fianso avec en légende Le 93 c'est l'empire. Ce n'est certes qu'un cliché mais K double A avait également donné une interview à nos confrères de Noisey dans lequel il annoncait que le featuring aller se faire prochainement : "C'est pas enregistré, au moment où l'on parle, mais ça va se faire très très prochainement."

On attend de voir si cette collaboration aura bel et bien lieu, en tout cas on croise les doigts et vous ?