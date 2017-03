Rick Ross pique salement Birdman et Nicki Minaj !

Birdman répond !

Cela fait longtemps que William Leonard Roberts II voulait régler ses comptes en musique avec les deux oiseaux. Les deux rappeurs sont en froid, d’ailleurs le premier a décidé de relancé les hostilités sur son nouvel album, avec un morceau qui est une attaque directe à B-32. Intitulé « Idols Become Rivals » issu de son nouvel album « Rather You Than Me », le morceau est un attentat envers le fondateur du label Cash Money Records.

« Des labels musicaux Catholiques, les mecs se font violer. Birdman est un prête, il gémit dans sa synagogue (…) Je prie pour que tu trouves la bonté dans ton coeur pour Wayne. Sa vie entière, il t’as donné tout ce qu’il avait à gagner. J’ai été spectateur de toute cette débâcle, alors je suis aussi à blâmer. Une dernière demande : est-ce que les producteurs peuvent être payés ? »

Sur un autre morceau de l’album « Apple In My Eye », il a également placé quelques rimes pour la Black Barbie.

« J’ai dit à Meek de ne pas faire confiance à Nicki, au lieu de te clasher avec ton pote, prend un peu de distance. On fait tous des erreurs, inutile de préciser. »

Birdman n’a pas tardé à réagir même si les clash en public c’est pas son délire.

« Les délires de langue de putes c’est pas mon truc. Moi je fais mon truc et continue de le faire. Je ne suis pas dans ces trucs, c’est mon game. Je suis un homme, je file droit et je fais ce que j’ai à faire. Les chiffres ne mentent pas, et c’est tout ce qui m’importe : seulement les putains de chiffres, et comment les faire grimper. »

S'il voulait se servir du clash pour promouvoir son album, c'est raté...