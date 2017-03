Après Marvel, c'est au tour du géant du jouet de s'y mettre.

On vous en parlait il y a quelques jours, Marvel s'est amusé à reprendre les plus grandes pochettes d'albums rap US pour un rendu incroyable.

Aujourd'hui, c'est Lego qui se prête au jeu ou du moins un amateur se servant de la marque pour transformer les meilleurs projets en Lego. On vous laisse découvrir cette sélection plutôt amusante :