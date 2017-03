Chris Brown se reprend !

Il revient avec un nouveau projet musical…

Il y a deux semaines seulement, rien n’allait plus pour le rappeur. Le journaliste Danielle Bacher avait même dressé un portrait édifiant de C. Breezy intitulé « La spirale infernale Chris Brown : des proches évoquent ses problèmes d’addiction et de rage. » Un article où le bad boy prend tellement cher qu’il a été qualifié de has been par bon nombres d’internautes. Mais l’artiste n’a pas dit son dernier mot, il a décidé de se reprendre. L’ex roi du R&B a récemment avoué qu’il avait besoin d’aide et il semblerait que la meilleure solution pour combattre ses démons soit de se focaliser sur le travail.

Il y a peu, il a déclaré à ses fans :

« PRIVACY est mixé et masterisé … la sortie est prévue pour la semaine prochaine ! TOUT CET ETE SERA DEDIE AUX FEMMES ! »

PRIVACY ? Nous ne savons pas encore s’il s’agit d’une nouvelle chanson ou d’un nouvel album.

Réponse dans peu de temps…