''More Life'' le nouvel album de Drake est enfin disponible !

Une douceur à savourer sans modération.

Ce weekend c’était la sortie de « More Life », le nouvel album de Drake. Une tuerie, de plus pour savourer les beaux jours qui arrivent.

Seul bémol, aucune trace de la collaboration entre le canadien et Jennifer Lopez ! Alors qu’on pensait que ces deux derniers étaient restés en bon terme, la disparition de la bombe latine sur l’album est louche quand même. Pire il l’a remplacé sur « Get It Together » par Jorja Smith !

Cela parait incroyable, Drizzy avait enregistré le morceau avec Jlo mais voilà nous imaginons qu’à cause de la rupture, l’artiste a finalement opté pour celle qui incarne la relève de la soul. Elle a carrément récupéré les parties vocales de son ex et posé sa propre voix dessus. D’ailleurs la rumeur veut que ce soit sa nouvelle petite amie.

Jlo n’a pas dû apprécier du tout…