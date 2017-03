C’est le jour J pour le troisième album de Jul !

De quoi égayer un lundi...

Cela fait quelques jours que Saint Jean La Puenta tease la sortie de son album en faisant monter la sauce pour sa team Jul, toujours aussi active sur les réseaux sociaux.

Nous sommes donc à quelques heures de la sortie de son projet tant attendu, un troisième opus offert gratuitement à la toile. L’Ovni n’a jamais eu de problème à partager sa musique gratuitement, cela ne l’empêche pas de tout rafler sur son passage. Le marseillais cartonne dans les charts, d’ailleurs son dernier album vient d’être certifié triple disque de platine.

Les beaux jours approchent et dès ce soir 20h, nous connaitrons déjà les morceaux qui nous ambianceront cet été.

Le rappeur a innové une nouvelle fois pour sa communication. Il a demandé a laissé le choix à ses fans entre 20 heures ou 21 heures pour l’heure de sortie de ses morceaux et bien évidemment ils ont préféré découvrir les sons le plus tôt possible.

Rendez-vous ce soir...