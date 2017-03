Vald annonce-t-il ''Selfie#4'' ?

On en doute, mais on aimerait y croire !

Fin janvier dernier, le rappeur d'Aulney-sous-Bois a dévoilé son premier album "Agartha" après le certain succès de ses deux premiers EP "NQNT" et "NQNT 2".

C'est d'ailleurs dans le deuxième volet de "NQNT" que le rappeur a créé le buzz en dévoilant une série de trois épisodes intitulée "Selfie".

Trois versions d'une même chanson pour le plus grand plaisir de son public. La première reste soft et romantique, la deuxième devient beaucoup plus érotique et se fait censurer par Youtube, la troisième reste gravé dans les "anals" vu qu'elle est disponible uniquement sur le site pornographique Pornhub.

Avec les stars du X Ian Scott et Nikita Bellucci, le rappeur a créé l'évènement en dépassant le million de vues sur le clip diffusé sur le site pornographique, va-t-il retenter l'expérience ? On aimerait y croire, mais en doute…

Cependant, il y a des raisons de se poser des questions lorsque Vald dévoile une photo Facebook en compagnie de la séduisante star du porno Jessie Volt. Qu'en pensez-vous ?

En attendant vous pourrez toujours voir Vald ce soir à L'Olympia pour la première fois, une belle réussite pour le poulain du producteur Tefa !