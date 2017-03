Découvrez de qui Nicki Minaj est fan !

D’ailleurs la principale intéressée répond à sa vidéo comique…

La Black Barbie a décidé de rendre hommage à l’une des plus belles voix de la musique contemporaine, qui est également l’interprète de « It’s all coming back to me now » … Cela vous dit quelque chose ? Notre esprit a tendance à se diriger vers des artistes comme Aretha Franklin, Nina Simone, Whitney Houston, Tina Turner ou encore Janis Joplin mais ce n’est d’autre que la sublissime voix de Céline Dion.

Alors cela paraît apparemment improbable pour certains, nous n’irons pas jusqu’à dire logique pour d’autres mais Céline c’est Céline. La Barbz a partagé une vidéo en mode lip sync de justement « It’s all coming back to me now », un tube planétaire de la diva canadienne.

Seulement quelques heures pour amasser près de trois millions de vues. Evidemment la vidéo est arrivé jusqu’aux oreilles de la concernée. Et c’est via son compte Twitter, que Céline a partagé son sentiment.

« Excellente performance !! Good job Nicki. »

Un duo se prépare ?