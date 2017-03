Kanye West doit faire face à un terrible drame familial !

Une nouvelle terrible pour la famille Kardashian/West.

Ces derniers temps, lorsque nous parlons de la famille Kardashian/Jenner/West c’est pour évoquer un malheur. Tout a commencé avec l’agression de Kim Kardashian à Paris, puis par la suite avec l’hospitalisation dans l’aile psychiatrique d’un hôpital à Los Angeles. Des coups durs accumulés pour Kimye, oui parce qu’à ça il faut ajouter la malheureuse Kim qui ne se sent plus très bien avec son compagnon. Mais pour le moment l’une des familles les plus célèbres des Etats-Unis doit faire face à un drame qui dépasse tous les autres.

Une terrible nouvelle qui vient d’être confirmée, le petit cousin de Kanye West est décédé à l’âge d’un an dans son sommeil. Ricky Anderson, le papa du petit Avery vient de confirmer l’information sur son compte Instagram. Le message est poignant :

« Aujourd'hui est le pire jour de ma vie. J'ai perdu mon petit homme et j'ai gagné un ange. Repose-toi bien au paradis. Je t'aime mon petit. »

Comment ne pas être touché face à cette terrible nouvelle ?

Pour le moment, Kanye West n’a pas encore réagi…