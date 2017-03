Snoop Vs Trump : Les rappeurs réagissent !

T.I, Common et Bow Wow se sont exprimés sur le sujet.

Snoop fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut ! L'une des légendes du rap game n'a rien à prouver, n'a de compte à rendre à personne et encore moins à Donald Trump.

Alors que le chien le plus stone du game a récemment créé la polémique après un clip contre Trump, amenant ce dernier à réagir en personne sur Twitter, nombreux sont les rappeurs américains à défendre Snoop.

Tout d'abord, TI n'est pas passé par quatre chemins sur Twitter pour répondre à Trump. Le rappeur n'a pas du tout apprécié le post du président et l'a fait savoir dans un message des plus explicites.

"Snoop Dogg est une putain de légende, espèce de putain de rat musqué au bronzage mandarine à peau de scrotum, porteur de perruques en fourrure de putois. Chien atomique à tête de cul diarrhéique, chieur de faits alternatifs. Laisse les noms de nos légendes hors de ta vieille bouche qui sent la pisse de chiot et continue à te concentrer sur la division des minorités, la construction des barrières, la stigmatisation des immigrés et a continué à niquer ce pays comme tu le fais déjà."

Le rappeur Bow Wow a aussi donné son point de vue et une chose est sûre… ca ne va pas plaire à Donald et encore moins à Melania Trump !

En effet, Bow a littéralement allumé Trump et sa femme sur Twitter :

"Salut Donald Trump, ferme ton putain de cul tu dis de la merde à propos de mon oncle Snoop. On va prostituer ta meuf et la faire travailler pour nous si tu continues".

Common s'est également exprimé sur le sujet en sortant de la salle de sport face à la caméra de TMZ. Le rappeur a bien insisté sur le fait que le geste de Snoop tirant d'un faux pistolet sur le clown Trump fait partie du Hip-Hop et que ce n'est pas une première dans cet art.