Nouveau projet secret pour Kanye West ?

Est-ce la fameux ‘Turbo Grafx 16’ ?

Depuis toujours, Kanye West maîtrise l’art de semer le trouve dans nos esprits autour de ses projets, et plus encore juste avant leurs sorties.

Tout juste remis de sa période ‘dépressive’, apparemment Yeezus serait sur le point de publier un album inédit dans les jours qui suivent !

Mais qui se cache derrière le site www.772233688.com ?

On peut retrouver des inscriptions « KANYE WEST », « NASA », « PROJECT10 » et « MARCH20 » dans une vidéo bizarre. MTV a déclaré avoir reçu un étrange paquet, dans lequel il y avait une VHS accompagnée de l’inscription « E PLURIBUS UNUM » avec une carte où le nom de Kanye West figurait gravée du numéro 772233688. MTV a de suite contacté le numéro et est tombé sur un message vocal enregistré qui répète ‘SPACED OUT’.

Du coup les fans de l’artiste ont joué les Tom Hanks dans Da Vinci Code en enquêtant et apparemment il se pourrait bien que « PROJECT10 » soit en réalité le dixième album studio de l’artiste, si nous comptons bien évidemment « Cruel Summer » et « Watch The Throne ».

Mais c’est bien une information à prendre avec des pincettes tant l’artiste aime nuancer avec les incertitudes.

Reste plus qu’à attendre le 20 mars...