Marvel revient avec de nouvelles pochettes hip hop !

Cette fois, ce sont Migos, The weeknd qui ont inspiré la marque.

Les super-héros sont à la mode ces derniers temps. Dans l’industrie cinématographique américaine, cela est presque la seule façon de pouvoir réunir des familles dans les cinémas. Marvel l’a bien compris, que ce soit dans la culture du manga ou sur les vêtements, les super-héros ne sont plus que de simples super-héros, ils représentent également des leaders d’opinion. Ils prennent de plus en plus de place dans le quotidien des gens, preuve en est avec tous les produits marketing que ces industries écoulent.

Aujourd’hui Marvel a décidé de ré imaginer quelques couvertures populaires des plus anciennes aux couvertures actuelles. La société de production cinématographique américaine a ainsi redessiné « Culture », la couverture de l’emblématique groupe Migos qui arrache tout en ce début d’année. On peut également apercevoir que la pochette « Behind The Madness » de The Weeknd est remplacé par un portrait de Groot, et d'autres que nous vous laissons découvrir.

Tout a commencé il y a deux ans, à la même période. Sous l’impulsion du succès de ces créations, Alex Alonso, éditeur en chef de Marvel Comics et fan de rap, décide de se lancer dans un plus vaste projet : reproduire des pochettes de hip hop plus ou moins cultes, à la sauce de la maison.

« Je viens de dire à David Gabriel, superviseur de nos variantes de campagnes de couverture ‘Hey, je veux faire une couverture de variante hip hop pour chaque nouveau lancement d’octobre à fevrier’. Pas quelques titres mais tous les titres. Il m’a dit ‘ok mais juste évite Vanilla Ice’. »

Que pensez-vous des pochettes ?