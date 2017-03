Nas et Nicki Minaj, une nouvelle histoire d'amour ?

Les deux se rapprochent de plus en plus...

Rappelez-vous, en 2012 Nicki Minaj a dévoilé un titre avec Chris Brown intitulé "Right By My Side" dans lequel Nas et Nicki se faisaient les yeux doux.

Quelques années plus tard, il semblerait que les deux rappeurs se soient rapprochés comme jamais surtout depuis que Meek Mill se soit fait mettre à la porte d'après MadiaTakeOut.

De plus, Remy Ma qui est en clash avec la fille du Queens s'est fait retirer son diss track "shETHER" dont la prod est tirée du titre de Nas. D'après les rumeurs, ce dernier n'aurait pas apprécié qu'on utilise son instru sans son accord et surtout pour clasher Nicki.

Cependant, il existe une autre version à cette histoire. Nas aurait validé l'utilisation de son beat par Remy Ma et ce serait Universal Music, détenant les droits, qui n'aurait pas apprécié cette reprise.

Dans tous les cas, une source proche de Nicki aurait avoué qu'ils sont encore au début de leur relation, et que Nas est encore à la courtiser. Mais Nicki a déjà eu des sentiments pour lui et en aurait encore.

Une chose est sûre, Nas et Nicki sont en pleine idylle et ce n'est que le début d'une longue histoire !