Akon s'est fait voler sa voiture à cent milles dollars !

Il ne fallait pas laisser son garage ouvert....

Selon TMZ, une source proche d'Akon a raconté au journal qu'un cambrioleur est entré dans le garage du chanteur afin de s'emparer de sa voiture de luxe Tesla.

Domicilié à Woodland Hills en Californie, Akon a fait l'erreur de laisser accidentellement la porte de son garage ouverte avec sa Tesla Model S à l'intérieur. Bien évidemment, un cambrioleur a sauté sur l'occasion et est reparti avec la voiture à cent mille euros, cependant… la technologie a ses avantages !

En effet, le voleur n'aura pas fait long feu avec le véhicule vu qu'une fois après s'être garé, le système de sécurité s'est enclenché et a automatiquement verrouillé les portes. L'individu a pris ses jambes à son coup et la voiture a été retrouvée plus tard grâce à son dispositif de suivi.

Le cambrioleur n'a toujours pas été retrouvé et la famille d'Akon a bien évidemment porté plainte. Affaire à suivre…