Découvrez le sosie de Beyoncé qui affole le net !

La ressemblance est frappante...

Apparemment pour le commun des mortels, il faut regarder à deux fois pour se rendre compte que nous ne sommes pas face à la Queen B.

Cette jeune femme affole les réseaux sociaux tant les photos sont troublantes de par sa ressemblance avec Beyoncé.

Sur Instagram, elle exerce sous le pseudonyme ‘sur_b’, repérée par le site « bossip.com », on raconte qu’elle a même réussi à berner le site people « The Industry On Blast ». Ils étaient persuadés d’avoir croisé la femme de Jay-Z en soirée, mais non c’était l’autre B. – oui c’est comme ça qu’elle se fait appeler.

Nous vous proposons de découvrir quelques déclarations d’internautes.

Trouvez-vous la ressemblante frappante ?