Booba x Dosseh ''Infréquentable'' single de...

Il vous a été impossible de passer à côté de cette collaboration...

Booba et Dosseh sur un même son, rien que le casting annonce du très très sale. Et c’est ce qui est arrivé avec le morceau « Infréquentables », preuve en est, le morceau vient d’être certifié single platine. Pour faire simple, le son a été streamé et vendu plus de 20 millions de fois.

Une fierté de plus pour le Duc de Boulogne qui s’est empressé de partager la nouvelle postée par la SNEP avec une légende pleine humilité « @dossehofficiel #Laroutine ».

Et oui vous êtes des millions à écouter en boucle cette collaboration pondu pour le super album de Dosseh intitulé « Yuri ».

Qu’en pensez-vous ?