Lupe Fiasco de retour avec ''Drogas Wave'' !

Lupe Fiasco is back ! Il avait annoncé mettre un terme à sa carrière à cause des répercutions et des mauvais retours de la part non seulement de son public mais également des personnes qui ont ressenti une forme d’antisémitisme sur sa fameuse phase que l’on doit dire assez spéciale, mais le voilà de retour aux affaires pour le plus grand bien du game. Sa phase ? C’était dans le freestyle intitulé « N.E.R.D ».

''Des artistes se font voler leurs droits d'édition/ Par des exécuteurs juifs et sales qui pensent que c'est l'aumône''.

Après nous avoir dévoilé « Drogas Light », c’est avec « Drogas Wave » que le rappeur de Chicago compte préparer son ambitieux retour.

Un second projet qui arrive peu de temps après le premier, peut-être à cause de la volonté de l’artiste de montrer qu’il peut proposer un meilleur contenu. « Drogas Light » avait reçu de nombreuses critiques au point même que l’artiste a décidé de publier sa propre critique de son album sur son compte Instagram.

Une seule question subsiste : Est-ce un album, un EP ou bien un single ?