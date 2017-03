Alonzo et MHD vont mettre le feu ce vendredi !

Préparez-vous pour l'un des featurings les plus attendus de l'année !

L'un fait partie des plus grosses révélations de ces dernières années, l'autre est un poids lourd du rap français, le mélange des deux est un "Feu d'artifice" !

Alonzo, figure emblématique du rap marseillais, n'a plus rien a prouvé depuis longtemps mais continue toujours d'élargir sa fan base par ses albums et concerts comme le Dôme de Marseille en fin d'année 2016.

MHD, Prince de l'Afro Trap, s'est positionné parmi les plus gros vendeurs de ces dernières années. Avec une tournée internationale, des contrats avec les plus grandes marques et le respect des anciens, le jeune rappeur de vingt-deux ans crée l'évènement à chaque fois et c'est loin d'être fini !

En effet, on vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'une des collaborations les plus attendues du rap game ! Le Capo Dei Capi et MHD dévoileront un inédit intitulé "Feu d'artifice", extrait du prochain album d'Alonz, dont l'explosion se fera sentir de Marseille à Paris.