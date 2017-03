Quand Gradur se livre sur son adolescence !

Il parle d’une situation difficile.

Le capital sympathie de Gradur nous ferait presque oublier ses productions et messages hardcore avec lesquels nous l’avons connu.

Le rappeur aujourd’hui est sur tous les fronts, plateaux de télévisions, showcases et c’est l’une des story les plus suivies Snapchat. Son dernier album « Where Is l’album de Gradur » a connu un énorme succès, il a été certifié disque d’or.

C’est lors d’une interview qu’il évoque quelques moments difficiles de son adolescence.

« J'étais agité, j'aimais bien les bagarres, j'aimais bien foutre la merde, j'aimais bien voler dans les magasins aussi. »

« On n’avait pas souvent les moyens de s'acheter ce qu'on voulait (...) J'avais pas de grand frère, donc j'étais obligé de me battre à l'école ou au foot, c'est comme ça. »

Une expérience qui lui a permis d’être l’homme qu'il est aujourd’hui.