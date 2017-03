Azealia Banks aurait porté des coups de cutter à sa sœur !

Si elle part en enfer, elle paye le voyage.

Selon le New York Daily News, en 2009 Azealia Banks aurait été arrêtée pour avoir agressé sa sœur avec un cutter. Elle lui aurait porté des coups au niveau de la main, du bras et du coup !

Ces faits ont été évoqués par les procureurs afin de les utiliser contre la chanteuse, dans quelques jours, lorsqu’elle devra témoigner dans l’affaire du téton mordu. Les faits remontent à 2015, la chanteuse a été arrêté par la police de New York pour avoir attaqué un membre du personnel chargé de la sécurité alors qu’elle tentait de se rendre à une fête privée se déroulant à l’intérieur d’une boite de nuit. Un témoin de la scène raconte qu'après s'être heurtée à l'intransigeance des vigiles et avoir hurlé qu'elle avait enregistré une chanson sur le prochain album de Rihanna, Azealia a obtenu un laisser passer du propriétaire des lieux. Insuffisant pour la rappeuse qui a continué de s'en prendre à une des agentes de sécurité "lui crachant au visage et la mordant au sein avant d'être raccompagnée à l'extérieur."

Une sombre histoire pour l'artiste, ce téton est surement le meilleur morceau sorti de sa bouche.

Habituée aux sorties controversées, la semaine dernière lors de la Fashion Week à Paris nous avons pu voir l’étendue de son art de vivre. La rappeuse aurait également agressé son short en jean avec un cutter.

Quelqu'un pour la calmer ?