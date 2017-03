Doc Gynéco de retour en 2017 ?

Le rappeur serait en train de travailler un nouveau projet en studio...

Ce ne sont que des suppositions pour le moment, mais le retour du Doc fait du bruit sur la toile. Âgé de 42 ans, le rappeur serait en studio depuis pas mal de temps afin d'enregistrer de nouveaux titres. Un album en vue ? Certainement !

Un proche de l'artiste aurait confié au journaliste d'un grand magazine musical que quelques choses de très grand serait en préparation : "Je ne peux pas en dire plus, mais oui, il y aura des surprises".

Avec plus d'un million d'albums vendus au fil de sa carrière, Gyneco est un personnage emblématique du rap français dont son retour est attendu par beaucoup.

Après avoir rempli à deux reprises l'Olympia en moins de 48h en mai dernier et un Zenith en fin 2016, 2017 sera-t-elle l'année du docteur ? On y croit et vous ?