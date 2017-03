Médine et Sofiane au cinéma dans ''Mauvaises herbes'' !

Les deux rappeurs se retrouvent dans le casting du prochain film de Kheiron aux côtés de Catherine Deneuve.

Alors que l'album de Sofiane fait un carton, et que Médine vient de revenir plus lourd que jamais, les deux rappeurs font partie de ceux qui font l'actu de ce début d'année. Et c'est loin d'être terminé, puisque les deux apparaîtront dans « Mauvaises Herbes », le dernier film de Kheiron (qui avait débuté en jouant dans Bref avant de passer derrière la caméra pour Nous Trois ou Rien).

Les deux MCs seront entourés de stars du grand écran comme Catherine Deneuve, André Dussolier ou encore Leïla Boumedjane. Le film devrait sortir courant 2018, et le réalisateur a annoncé déja nous réserver quelques surprises.