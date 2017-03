Drake fait une belle surprise à ses fans français !

Le rappeur a retourné l'AccordHotels Arena mais pas tout seul

Hier soir, le plus gros vendeur de disques au monde a mis le feu à l'AccordHotels Arena à Paris. Première de ses trois dates, Drake n'a pas fait les choses à moitié pour faire vibrer son public qui a tout de même dû payer plus d'une centaine d'euros pour le voir.

L'artiste de l'année a débarqué sur scène aux alentours de 21h42 avec "Started From the bottom" pour lancer ce show, et le public n'a pas été déçu. Tout au long du concert, Drake interagie avec son public entre chaque titre, fait des Snapchat avec le premier rang mais surtout assure le show tout seul d'une énergie bouillonnante.

Depuis une heure le rappeur fait danser le public de ses tubes et de ses classiques mais n'a pas fini de créer l'hystérie chez les fans.

En effet, 23 heures, la foule voit une silhouette familière débarquer sur la scène. Grosse poitrine, gros fessier, Nicki Minaj fait son entrée. L'ennemi de Remy MA vêtu d'un body de couleur chair au décolleté imposant et d'un K-way transparent lâche sa voix nasillarde pour trois titres dont le dernier en date "No frauds".

Une surprise de taille pour le public qui a passé une soirée mémorable, et notamment un en particulier…. Antoine Griezmann. Le footballeur le plus fan de Drake qui n'oublie jamais de dédicacer son idole lors de ses buts s'est ambiancé du début à la fin depuis les tribunes.

Drizzy sera de retour ce soir et demain sur la scène de l'AccordHotels Arena pour faire bouger quarante mille personnes de plus.