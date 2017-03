La mère de Biggie connait l’identité de l’assassin de son fils !

La thèse de Puff Diddy est-elle relancée ?

Il y a 20 ans, presque jour pour jour (le 9 mars) Christopher Wallace alias Notorious BIG a été assassiné, ce qui a produit une onde de choc aux Etats-Unis. Mais c’est la déclaration de sa mère Volleta Wallace dans une interview accordée au Daily Mail, qui grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux.

« J’ai une très bonne idée sur l’identité du meurtrier de Christopher et j’ai des raisons de penser que la police de Los Angeles le sait aussi. Ils ont fait leur enquête, mais ils refusent juste d’aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas arrêté ceux qui étaient impliqués. Il me semble qu’il y a une conspiration géante et que quelqu’un est clairement protégé. »

Elle a également partagé son sentiment sur ce qu’elle ressent chaque jour depuis.

« Ça me fait mal chaque jour de savoir ce qui est arrivé à Christopher et que je ne pourrai plus le revoir. N’importe quelle mère qui a un fils sait exactement l’anéantissement que je ressens, c’est la pire peine au monde et je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi. »