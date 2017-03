Selena Gomez est en manque de The Weeknd.

Il lui a donc envoyé un adorable message.

Selena Gomez a un problème avec la distance. Actuellement son prince charmant est en déplacement un peu partout dans le monde pour sa tournée « Starboy : Legend of The Fall » et très occupé. La bombe brune ressentait déjà le manque il y a peu, souvenez-vous elle avait rejoint le chanteur en Europe et notamment à Paris. Il était devenu trop difficile pour elle de rester loin de lui, elle l’a donc assisté pendant ses concerts jusqu’au moment où il a fallu qu’elle retourne aux Etats-Unis. Mais c’est un post sur Instagram qui a attiré notre attention, la jolie brune a partagé une photo où on la voit avec un pull de The Weeknd.

Le canadien a même laissé un commentaire à sa dulcinée : « Sweater » avec un emoji levant les yeux au ciel.

Mais c’est qu’ils sont mignons les deux tourtereaux. Qu’en pensez-vous ?