Il a suffit d'une seule phrase à Nicki Minaj pour démonter Remy Ma !

Fin du game ou alors Remy Ma a 72 heures pour sortir un hit...

Remy Ma x Nicki Minaj c’était le clash du moment, mais depuis peu, la rappeuse du Bronx est ‘morte dans le film’. Pourtant elle est revenue très salement avec « Plata o Plomo » avec Fat Joe mais il a suffi d’un message de la part de la Black Barbie pour clore le débat.

Tout a démarré quand elle s’est sentie visée par le violent couplet de la Barbz sur le morceau « Make Love ».

« Salope, je suis la meilleure. Je ne suis ni Kendrick ni Sia. Je suis le Iphone, tu es le Nokia. Tout le monde sait que tu es jalouse salope, c'est très clair. Espèce de petite connasse, pour être la reine du rap, tu dois vendre des albums… »

Et boom, le diss track « Shether » est né pour démonter Nicki Minaj, autrement dit, sept minutes où sa rivale prend très chère. Sans réponse, elle décide d’enfoncer le clou avec « Another One » où elle s’attaque encore à l’interprète de « Anaconda ».

Toujours sans réponse, nous nous demandions tous comment allait-elle réagir…

Et bien, comme nous vous le disions plus haut, il a suffi d’une phrase pour couper court à ce clash qui a duré quelques semaines.

« Young Money Don’t Do Diss Records, We Drop Hit Records »

Et c’est ce qu’elle a fait, ce monstre de la musique a publié trois titres inédits dont « No Frauds » en featuring avec Drake et Lil Wayne où elle profite pour répondre publiquement à Remy Ma.

« Heard your pussy on yuck, I guess you needed a Pap. What type of bum bitch shoot a friend over a rack ? What type of mother leave her one son over a stack ? Lil Boogie down basic bitch thinkin' she back. Back to back, oh you mean, back to wack ? "Back to Back"? Me and Drizzy laughed at that. They say numbers don't matter but when they discussin' the kings. They turn around and say Lebron ain't got six rings. »