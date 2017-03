Drake annonce la date de sortie de ''More Life'' !

Une bonne nouvelle pour tous les fans du canadien...

Cette fois c’est officiel ! Actuellement à Paris à l’occasion de sa tournée mondiale « The Boy Meets World Tour », Drake a annoncé à ses fans la date de sortie de son nouveau projet « More Life ». L’album sera donc disponible à partir du 18 mars comme le confirme le nouveau teaser que le canadien a posté sur son compte Instagram.

Prévu à la base pour le mois de décembre dernier, Drizzy s’était déjà confié sur ce projet.

« J'en ai marre des mixtapes, je veux faire une playlist. Je veux vous donner une collection de chansons qui vont devenir la BO de votre vie, donc voilà More Life : The Playlist. Que des sons inédits de moi ? Vous pourrez peut-être entendre quelques morceaux avec la famille dessus, mais je suis très excité. J'ai eu une super tournée, j'ai eu un super été. Et la plupart des gens, j'imagine, prendraient une pause. Mais pour moi je veux juste m'y remettre. Être avec les gens encore et encore. »

Autant dire que ne vous parlons de l’un des projets les plus attendus de cette année !

Plus que quelques jours à patienter…