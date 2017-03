Quand The Weeknd fait une surprise à ses fans !

Cette surprise est l'artiste de l'année toutes catégories confondues...

The Weeknd était de passage à la salle de l’O2 Arena de Londres cette semaine et il a fait une big surprise à ses fans. Après avoir rejoint Drake pendant son concert à Oberhausen en Allemagne, The Weeknd a retourné l’invitation sur son « Starboy : Legend of the Fall World Tour ».

Drake en invité surprise c’est lourd !

Les fans européens de Drake et The Weeknd ont été gâté. Sur scène entre canadiens, Drake s’est lancé dans un medley des morceaux « Fake Love », « Energy » et « Jumpman ».

D’ailleurs le « Boy Meets World Tour » de Drake posera ses valises en France pour trois dates consécutives. Vous pourrez retrouver Drizzy à l’AccorHotels Arena dès ce dimanche 12 mars pour trois concerts. Peut-être que The Weeknd nous rendra visite dans la capitale.