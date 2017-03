Le rappeur Young Dolph a reçu plus de 100 balles !

Le rappeur a eu beaucoup de chance...

Le 25 février dernier, Young Dolph se rendait à Charlotte pour assister à un match de basket-ball de la CIAA, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Aux alentours de 18 heures 30 juste avant la rencontre, le SUV de Young Dolph a reçu plus de cent cartouches d'armes à feu, mais le rappeur a tout de même réussi à s'enfuir.

D'après des douzaines de témoins, les balles ont volé dans tous les sens mais personne n'a été blessé cependant, les tireurs sont toujours recherchés. Après l'attaque, le rappeur de Memphis est tout de même monté sur scène lors d'un concert avec Migos et 21 Savage et tweetera plus tard :

Interviewé par l'émission "Raq Rants", Young Dolph s'est exprimé sur cette fusillade qui serait, d'après lui, à cause de sa richesse : "‘Cause I'm Rich, Biiitch"

Il annonce également qu'il reste une cible tant que la célébrité et l'argent font partie de son quotidien. :