Rihanna et Drake prépare une nouvelle collaboration !

Les deux monstres seront sur le prochain album de DJ Khaled !

Après avoir posé salement dans 'Selfish' sur le dernier album de Future, Riri réserve une belle surprise à ses fans.

C’est officiel, on retrouvera le duo Drake et Rihanna sur le prochain album de DJ Khaled. On peut déjà annoncer que ce sera très très lourd puisqu’à chaque que ces deux artistes ultra bankable se sont réunis leurs sons ont atteint le sommet des charts comme « Work », « Take Care », « Too Good », « What’s My Name ».

C’est via les réseaux sociaux que le producteur l’a annoncé.

Dj Khaled attend simplement que les deux superstars lui envoient leurs parties vocales afin de les assembler au morceau sur lesquels ils travaillent.

Êtes-vous impatients ?