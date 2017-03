Découvre le casting complet de ''All Eyez On Me'' !

Qui aura le privilège de jouer dans l'un des films les plus attendus de l'année ?

On vous en parle depuis des mois, le biopic sur la vie de Tupac se rapproche de jour en jour et rend les fans de plus en plus impatient.

Après avoir découvert les rushs, les acteurs de Tupac et Biggie ainsi que des trailers de plus en plus attrayants, il est temps de se pencher sur l'ensemble des acteurs qui participeront à ce film évènement.

Du producteur Suge Knight à Madonna en passant par Snoop Dog, avec E.D.I MeanMean et Young Noble dans leurs vrais rôles, et on en passe… Découvrez dans cette vidéo partagée par Adramatic Hip-hop cet incroyable casting tant la ressemblance est frappante.

Rendez-vous le 16 juin prochain afin de découvrir ce film, d'une durée supérieure à deux heures trente, sur la légende du rap !