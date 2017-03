Kery James fait la plus belle des demandes à Demi Portion !

Le texto a été partagé par le rappeur de Sète sur ses réseaux sociaux.

Le rap game c'est des clashs, mais surtout un respect mutuel entre artistes. Après avoir découvert Jarod et ses différentes lettres de respect envers certains rappeurs comme Nekfeu récemment, c'est au tour de Demi Portion de recevoir l'un des plus beaux messages qu'on puisse imaginer.

Alors que ses nombreuses années de carrière et son album "2ChezMoi", sorti le 20 janvier dernier ayant connu un certain succès, l'ont amené à remplir La Cigale, Demi Portion vient de dévoiler sur ses réseaux sociaux un texto dont il est aussi fier qu'honoré.

En effet, Kery James dont la carrière n'est plus à prouver est bel et bien présent dans le rap game notamment avec la sortie de son dernier album "Mouhammad Alix".

Après une tournée à guichet fermé, le rappeur se produira dans l'une des salles les plus mythiques…l'Olympia. Ce 14 et 15 mars, Kery va fouler les planches de cette fameuse scène pour un show inoubliable et à cette occasion, le rappeur ne désire pas n'importe qui en première partie.

Dans le plus grand des respects, l'ancien membre de la Mafia K'1 Fry a demandé à Demi Portion par sms d'ouvrir son concert lors de ses deux dates. La réponse du rappeur de Sète a bien évidemment était positive comme vous pouvez le constater ci-dessous.

