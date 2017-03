Pharrell Williams est officier de l’Ordre des arts et des lettres !

C'est la ministre de la Culture qui l'a récompensé. Découvrez également son discours anti-raciste !

Il y a deux jours, une grande cérémonie était organisée au ministère de la Culture en présence de la Ministre de la Culture Audrey Azoulay et de Pharrell Williams, où le rappeur a reçu la médaille d’officier de l’ordre des arts et des lettres.

Cette consécration est une fierté pour Pharrell, celui qui ne vieillit pas a tenu à s’adresser aux jeunes lors de son discours.

« Que tous les petits garçons qui me ressemblent dans ce pays puissent faire bien plus que ce que j’ai pu accomplir »

« J’espère que toutes les jeunes filles noires aussi vont pouvoir faire ce qu’elles veulent et plus »

« A chaque fois que vous m’avez ouvert une porte, vous avez montré la voie à des gosses comme moi, vous leur avez fait savoir qu’ils pouvaient le faire »

Un discours engagé salué par la ministre au moment de lui remettre sa médaille.

Elle a également salué chez l’artiste son côté « créateur exceptionnel, touche-à-tout talentueux, infatigable et anticonformiste » et elle rappelle son engagement pour les droits des femmes et des noirs américains.

« Vous êtes un ami de la France comme vous l’avez prouvé dans les moments les plus tragiques » a déclaré la ministre tout en rappelant l’engagement de Skateboard P après l’attentat du 14 juillet à Nice.

Souvenez-vous au lendemain du drame, le chanteur était présent au festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Il a arboré fièrement La Marseillaise avec le public, appelant à « faire du bruit pour le futur de la France » et pour les générations à venir n’aient « pas peur du terrorisme. »

Génie de la musique, créateur de ligne de vêtements et lunettes avec Louis Vuitton ou encore compositeur pour les films de la maison Chanel dont il est l’une des égéries, le producteur est très demandé dans l’hexagone.

Féliciations à lui...