Gradur prépare déjà 2017 !

2017, accrochez-vous !

Gradur va faire beaucoup d'heureux cette année. L'un des artistes les plus drôles et sympathiques de ces dernières générations ne s'arrête jamais de nous faire autant rire que danser, et compte bien continuer sur cette lancée en 2017.

En effet, le roi des Sheguey était en pleine réflexion le mois dernier sur la conception d'un "Sheguey Vara3", il semble que cela soit confirmé !

Patron des réseaux sociaux, le rappeur de Roubaix sait comment faire monter la pression et vient effectivement de la monter d'un cran en annonçant sur Twitter que le troisième opus de "Sheguey Vara" verra bien le jour en 2017.

Le sal arrive fort comme dit le Tweet, et pour l'inspiration Gradur a prévu le coup… de la weed ! Oui, le rappeur très actif sur Snapchat a de nouveau publié une vidéo dans laquelle Gradur passe un barrage de gendarmerie avec de la drogue dans le caleçon !

On attend son projet avec impatience en 2017 qui risque d'arriver à grands pas ! D'ailleurs, si Gradur décide de relancer son concour de la meilleure photo avec "Sheguey Vara 3" il vous faudra redoubler d'imagination pour battre le gagnant de "Where Is l'album de Gradur".