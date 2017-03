Unsolved : On connait enfin les acteurs de Tupac et Notorious Big !

Cette nouvelle série retracera les enquêtes sur les meurtres des deux stars du rap.

Alors que "All Eyez On Me" arrive à grands pas (16 juin) et qu'un nouveau trailer vient de débarquer disponible ci-dessous, les deux légendes du rap auront le droit à leur série.

Intitulée "Unsolved", cette série basée sur le livre "Murder Rap: The Untold Story of Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations" et réalisée par Anthony Hemingway retracera les enquêtes sur les meurtres de Tupac et Biggie.

Le réalisateur ayant également travaillé sur la saison d' "American Crime Story" sur Oj Simpson va bientôt tourner le pilote de cette série dont les acteurs ont enfin été trouvé ! Wavyy Jonez et Marcc Rose seront donc les heureux élus de cette série évènement, sachez que ce dernier a déjà joué le rôle de Pac dans "Straight Outta Compton".