La fille de Will Smith s'enjaille sur B2O !

Willow Smith valide Booba à fond !

La chanteuse américaine, sœur de l'acteur Jaden et surtout fille de Will Smith, était de passage à Paris lors de la Fashion Week la semaine dernière. À cette occasion, la jeune star s'est rendue dans la fameuse boutique Supreme et s'est ambiancée sur une musique, mais pas n'importe laquelle…

En effet, Willow se lâche complètement dans la boutique sur le célèbre titre de Booba "92i Veyron". Un déhanché qui a fait le tour de la planète cependant Willow s'enjaille-t-elle réellement sur Booba ou sur le fait d'être à Paris ? Dans tous les cas, la jeune star s'y plait bien !