Future devient le premier artiste solo de l’histoire à…

L’astronaute réalise ce que Michael Jackson, Eminem, Bowie et tant d’autres n’ont pas réalisé.

Future a marqué l’actualité ces derniers temps pour avoir sorti deux albums en une semaine. Et quels albums… Le premier est éponyme et le second s’intitule « HNDRXX », une douceur pour nos oreilles dont il est difficile de s’en passer.

Après avoir réussi à classer le premier album « Future » numéro 1 au Billboard, il récidive une semaine plus tard avec le second en réalisant la même prouesse avec son autre opus. Une première depuis 61 ans et c’est bien le seul cas recensé pour un artiste solo.

Et quand il y en a plus… Bah il y en a encore…

Ce n’est pas tout, le magazine Billboard précise que 'the Astronaut' est l’un des neuf artistes à avoir un album numéro 1 et un album numéro 2 la même semaine dans le Billboard 200. Le dernier en date à avoir accompli cet exploit est Prince, la semaine qui a suivi son décès.