Eminem signe deux rappeurs sur son label !

Westside Gunn et Conway sont les deux nouvelles pépites de Slim Shady.

Shady records est fier d’annoncer la signature de deux stars montantes de la culture urbaine. Une nouvelle qu’Eminem en personne, fier de ses deux oiseaux, a partagé sur les réseaux sociaux.

Westside Gunn et Conway sont deux rappeurs très talentueux et prometteur dont la première façon de se démarquer des autres vient de la voix. Le premier a un timbre très aigu et l’autre n’articule pas vraiment à cause d’une paralysie faciale survenu après une blessure par balle.

Un vent venu de la East Coast, difficile de ne pas avouer que ces deux rappeurs sortent du lot quand on jette un œil sur la masse. Et Eminem l’a compris mieux que les autres.

Qu'en pensez-vous ?