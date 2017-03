Chris Brown, quand l'aigle devient pigeon.

Le Party Tour du rappeur pourrait être annulé.

Rien ne va plus pour Chris Brown, il y a quelques jours, le journaliste Danielle Bacher a dressé un portrait édifiant de Chris Brown intitulé « La spirale infernale Chris Brown : des proches évoquent ses problèmes d’addiction et de rage. » Un article qui revient sur la carrière du rappeur ainsi que ses innombrables casseroles. Ses problèmes de drogues, son incapacité de gérer ses colères, son obsession pour les femmes influent sur sa carrière musicale. Il est passé d’icone à bad boy et de bad boy à has been. Tellement has been, qu’il a fait l’actualité pendant des semaines en raison d’un clash avec Soulja Boy. Ses proches que ce soit les membres de sa famille, son staff et ses amis sont unanimes, s’il ne change pas il fonce droit dans le mur.

Dianelle Bacher a également confirmé les doutes de la presse concernant ses addictions au xanax, à la weed, à la cocaïne et au purple drank. Il aurait également cessé de prendre le traitement qui l’aide à gérer ses troubles bipolaires. Une ancienne employée de l’interprète de « With You » a déclaré :

« Je ne pense pas qu'il déteste les femmes. C'est en fait un mec très sympa et sensible. Mais nous sommes une cible facile et c'est une brute. Ce n'est pas juste avec les femmes - c'est tout le monde, et il peut s'en tirer. »

Son label RCA Records a annoncé:

« Nous sommes fiers de faire affaire avec Chris, un artiste unique et talentueux qui tente toujours de se dépasser. A travers ses hauts et ses bas, nous continueront d’être derrière lui. »

Mais malgré ce soutien, on peut sentir la réticence quant à la sortie de son prochain album. D’abord annoncé en janvier, puis décalé d’un mois et désormais il est décalé en juin.

Comme nous vous disions ses excès influent sur sa vie artistique, sa tournée avec 50 Cent « le Party Tour » pourrait bien être annulée.

C’est via son compte Instagram qu’il décide de répondre à toutes ces remarques.

« Va vraiment falloir arrêter avec toutes ces conneries de colère. Ces histoires de drogue et ces conneries, j’en ai marre de les lire à chaque fois que j’ai un projet sur le point d’être dévoilé. Dès que je veux promouvoir une tournée, le Party Tour, un album ou peu importe, vous balancez un truc ! »

« Vous vous interessez trop à la fille à qui je parle ou la personne avec qui je sors ou avec qui je suis vu. Je serai vu avec qui j’ai envie d’être vu, tout comme vous. Les gens peuvent être qui ils veulent. »

Si les propos du journaliste sont validés par les autres médias, le rappeur pourrait connaitre des semaines très difficiles...