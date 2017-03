Remy Ma donne les raisons du clash avec Nicki Minaj !

Et elle n'a pas hésité a dégainer une photo compromettante de la Barbz !

La Black Barbie n’a toujours pas répondu à sa rivale, pourtant le CV de Remy Ma n’est pas vierge du tout.

C’est sur le plateau télévisé dans l’émission de Wendy Williams aux Etats-Unis, Remy Ma a expliqué la vraie raison pour laquelle elle a écrit « Shether », un diss track violent dans lequelle Niki Minaj prend très cher. Découvrez les explications sur la vidéo ci-dessous.

Pour Remy Ma, c’est Nicki qui cherche les embrouilles, puis elle ajoute qu’elle en avait marre de la voir s’en prendre à Taylor Swift, Lil Kim, Mariah Carey et qu’elle a voulu prendre leur défense en l’a flinguant une bonne fois pour toute sur « Shether » et « Another One ».

Et pour finir, elle balance une photo de la Black Barbie quand elle n’était encore que la Black shlaguy.

Nicki Minaj sur son vrai jour, ça pique les yeux quand même, qu'en pensez-vous ?