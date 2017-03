Hayce Lemsi et Lacrim travaillent une nouvelle collaboration !

Depuis que le papa est dehors, il n’a plus le time.

Depuis qu’il est sorti Lacrim est très très actif, avec notamment ses showcases, sa web-série « Force et Honneur » qu’on ne présente plus et les deux extraits « Traitres » et « Grande Armée » qu’il nous a dévoilé.

Mais c’est une photo qu’a posté Volts Face, le frère d’Hayce Lemsi qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Sur cette photo, on peut voir Lacrim accompagné de la kalash humaine avec en légende « Des choses très très sombres se préparent.. »

Hayce Lemsi a également partagé la photo sur son compte Facebook accompagné du tags #onvavousboire. D'ailleurs il s’était déjà exprimé sur le sujet quant à une possible nouvelle collaboration avec le papa.

« Oui pourquoi pas. On n’a pas eu l’occasion de se recroiser depuis qu’il est sorti, il est sorti très récemment là. J’ai vu qu’il faisait une web-série qui est pas mal du tout. Oui pourquoi pas. Ca fait quand même longtemps qu’on se connait, on a déjà fait trois ou quatre morceaux ensemble. Avec grand plaisir en tout cas. »

Ce qui laisse présager du très très sale dans les semaines qui suivent…

Les deux rappeurs réunis, c'était ça.

