Kendrick Lamar dévoile le thème de son album !

L'enfant prodige de Compton parle d'un album 'très urgent'!

Le chouchou de Barack Obama est en ce moment en studio où il travaille surun 4e disque studio. Un album où son but est d’apporter des solutions pour faire bouger le système au vu des évènements récents comme l’élection de Donald Trump et les violences policières. C’est lors d’une interview accordée au New York Time Magazine, que le génie a évoqué son prochain album.

« Je pense que maintenant, vu la façon dont les choses se sont rebellées ces derniers mois, mon attention se dirige vers ma communauté et les autres communautés autour du monde qui préparent le terrain. To Pimp A Butterfly parlait du problème. Je suis dans un état d’esprit où je ne parle plus du problème. Nous sommes à une époque où nous excluons un composant majeur de toute cette chose appelée vie: Dieu. Personne n’en parle parce que c’est presque en conflit avec ce qu’il se passe dans le monde lorsque tu parles de la politique et du gouvernement et du système. »

Cet album est une urgence pour le rappeur et l’a comparé avec le fait d’avoir une petite fille qui grandit et qui fait ses propres choix même s’ils entrent en conflit avec les siens.

« Lorsque je dis ‘petite fille’, c’est l’analogie d’accepter le moment lorsqu’elle grandit. Nous aimons les femmes, nous apprécions leur compagnie. A un moment dans la vie je pourrais avoir une petite fille qui grandira et qui me parlera de son mariage avec un homme, c’est une chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Apprendre à l’accepter, et ne pas le fuir, c’est de cette façon dont je veux faire ressentir cet album. »