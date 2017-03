Maitre Gims collabore avec DJ Arafat !

Deux continent, deux monstres !

L’Afrique est à la mode, les sonorités africaines ambiancent notre quotidien et ce ne sont pas MHD et Booba qui diront le contraire. Le premier a connu une ascension fulgurante avec l’Afro Trap et le second s’est tourné vers ses origines africaines avec des notes de kora (une harpe-luth mandingue d’Afrique de l’Ouest), très utilisé dans les musiques traditionnelles sénégalaises. Dans le même délire, il n’a pas hésité à insister sur ce virage musical avec Fally Ipupa dans « Kiname ».

Mais l’autre grand nom du rap à se tourner souvent vers la terre mère est Maitre Gims avec « Sappé comme jamais », « Ils appellent ça », « Africain » et tant d’autres. Mais cette fois, il décide d’aller encore plus loin en collaborant avec Dj Arafat, un célèbre musicien dans l’ouest africain.

« J’ai fait danser toute la France, tu m’parles d’un récépissé »

L’artiste qualifie l’album du Dj de ‘diamant brut’, il l’a signé dans son label Monstre Marin Corporation et Arafat décalera sa sortie d’un mois. Donc inutile d’attendre la sortie de son album ce moi-ci.

« Il faudrait repousser l'album, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de l'album. Je pense qu'il faut communiquer encore un peu. C'est un album énorme, il va être monstrueux. Je viens de l'écouter et il y a des trucs de dingue, il y a des sons de malade, il y a notre featuring qu'on doit faire à Paris dans pas longtemps. Donc je pense que c'est trop prématuré de sortir l'album fin mars comme c'était prévu. Il faut attendre un peu, il faut créer l'engouement, il faut que l'album soit désiré. Les choses de qualité sont les choses rares. Donc cet album là c'est un diamant brut qu'il va falloir encore tailler pour le mois d'avril. »