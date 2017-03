Découvrez ''Force et Honneur'' part 3 de Lacrim !

Le troisième épisode de la série du rappeur est enfin disponible...

Comme nous vous le disions, Lacrim a fait forte sensation en dévoilant une série basée sur sa vie. Après les deux premiers épisode, le ton est enfin donné.

Venez plonger dans le monde impitoyable de la voyoucratie !

Cette fois-ci Lacrim nous emmène à Marseille où il va regler ses comptes en personne avec Nordine. Les deux hommes tentent de s'intimider, de faire pression l'un sur l'autre. Alors que l'épisode 2 était un peu lent au niveau de l'avancée de l'intrigue, le troisième volet est lui plus captivant. Des armes, du cash et des scènes réalistes de par le professionalisme des acteurs. Lacrim connait la rue, il a des connexions et il veut nous le faire savoir.

Bienvenue dans la troisième partie de "Force et Honneur" !

Oui nous aussi sommes pressés de découvrir la suite.