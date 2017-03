Vianney reprend Tchikita !

On vous l’avait déjà dit, la culture urbaine est à la mode.

Alors Vianney qu’on le veuille ou non, parce que je vous vois venir, c’est un artiste spécial avec une voix angélique. Un chanteur engagé qui aide ‘en indé’ les associations, s’afficher pour prouver qu’il aide les plus démunis comme chez les Enfoirés ce n’est pas son truc. Ah alors, un peu plus streetzer dèjà non ? Sa côte de popularité augmente de jour en jour, les filles l’adorent d’ailleurs mesdemoiselles si vous l’appréciez, il est actuellement en tournée dans toute la France. Mais ce qui nous pousse à vous parler de Vianney, c’est que dans le cadre de l’un de ces concerts, il a décidé de faire une petite surprise à ses fans marseillais en reprenant « Tchikita » de JuL en plein live ! Il n’a pas hésité à reprendre la marque de fabrique de Jul, en signant avec ses deux mains le fameux « Ju-ju-jul ».

Deux artistes qui ont dû se croiser lors des victoires de la musique, puisqu’ils ont tous les deux remporté une distinction. D’ailleurs c’est sur le plateau de Yann Barthès que le chanteur a déclaré apprécier le rappeur marseillais.

Vianney est définitivement dans le bendo.