Booba dans la nouvelle pub d'Adidas avec Pogba !

Après MHD, c'est au tour du Duc d'être appelé par la célèbre marque.

Alors qu'on a découvert MHD et la huitème partie de son Afro Trap en exclusivité intitulée "Never" dans la publicité d'Adidas avec le célèbre footballeur Pogba, serait-ce au tour de Booba ?

Le rappeur vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram où l'on découvre Pogba lors d'une séance photo pour la marque HypeBeast avec en fond le fameux titre de Booba certifié single diamant "DKR".

Pogba et Mhd, Pogba et Booba, des collaborations qui collent à merveille. Prochainement, vous pourrez également découvrir la collaboration entre Booba et MHD pour un titre des plus sales.