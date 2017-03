Joey Bada$$ le répète 'je suis meilleur que Tupac' !

Ou comment déclencher une avalanche de réactions sur la toile.

Joey Badass ou Joey Bada$$, comme vous voulez, est un rappeur New Yorkais, fondateur et membre du collectif Pro Era. Une carrière plutôt riche pour le jeune rappeur né en 1995, rois mixtapes, un album et le MC se sent déjà supérieur que la plus grande figure emblématique du rap.

« Lorsque j’ai dis que j’étais meilleur que PAC (mon rappeur préféré de tous les temps) je parlais en terme de compétence rap. Bar pour bar. Pas en terme de distinction ou d’influence. Et je me soutiens 1000 fois là dessus. Les médias aiment modifier les mots mais c’est ce que je voulais dire lorsque je l’ai dit pour vous tous bande de clochard contrariés. »

Découvrez l’optimisme du rappeur dans cette interview.

« Je sais déjà que je suis un meilleur rappeur que Tupac. Ce sont juste des faits. Dans une battle à un contre un, je carbonise Pac. »