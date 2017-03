La finale du ''Juste Debout 2017'' arrive à grands pas et sera disponible ici !

Préparez-vous, le 5 mars prochain RedBull Tv dévoilera cette finale tant attendue.

La 15ème édition du "Juste Debout" aura lieu à l'AccordHotels Arena ce dimanche 5 mars. À partir de 20 heures 30, la danse de haut niveau sera à l'honneur dans diverses catégories.

Entre Lockinge, Popping, House, Hip Hop, Junior Dance Tour, Who's The Fastest, Dancehall, Experimental ou encore une performance inédite du crew des "Red Bull BC One All Stars", il y en aura pour tous les goûts.

Ce show à ne surtout pas manquer sera diffusé ce dimanche en direct sur Générations, on vous laisse découvrir le teaser de ce spectacle évènement.

Le live de cet évènement sera disponible ci-dessous ce dimanche 5 février à 20h ! Préparez-vous !