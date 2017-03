Xzibit annonce quand il mettra fin à sa carrière.

A l’instar de 50 cents, le rappeur annonce sa fin de carrière…

Xzibit c’est le blaze et la signature d’Alvin Nathaniel Joiner, un personnage hors norme né à Détroit dans le Michigan. Le rappeur a connu une riche carrière musicale et cinématographique.

Au total sept albums, « At the Speed of Life » sorti en 1996, deux ans plus tard c’est avec « 40 Dayz and 40 Nightz » qu’il revient, « Restless » en 2000, en 2002 « Man vs. Machine », en 2004 il sort « Weapons of Mass Destruction », en 2006 « Full Circle » pour revenir six ans plus tard avec « Napalm ».

Mais pour les puristes comment oublier ce morceau ?

Xzibit c’est aussi la mythique émission « Pimp My Ride » où ils te transforment ta caisse en cafetière si tu aimes le café.

Mais c’est l’une de ces dernières sorties qui a attiré notre attention, ce monstre du rap game s'est fixé un objectif de dix albums.

« Je sortirai encore trois albums et ensuite j’en aurai terminé avec le rap. J’arrêterai à 10. A la fin de ce que je suis en train de faire maintenant, il y en aura 10. Pour l’instant, j’en suis à sept, donc je dois en faire trois de plus, et ensuite en tant que rappeur, j’en aurai physiquement terminé de créer de nouveaux albums. »

Et même s’il n’a pas sorti d’album depuis 2012, il va falloir compter sur lui et surtout ne pas le sous-estimer.

« Tu sais que je ne rigole pas avec ça, tu sais que j’ai encore des bars et que je détruirai ton rappeur préféré, je m’en fou de ce que tu penses. »