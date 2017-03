Découvrez l'ambition Jazz Cartier !

Le jeune rappeur canadien est de retour à Toronto.

Jazz Cartier, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais il faudra compter sur lui cette année. Le jeune rappeur canadien pourrait même être le porte-drapeau de cette nouvelle génération venue de la métropole canadienne, même s’il est difficile d’évoquer Toronto sans penser directement à Drake.

« 5 ans en arrière, il n’y avait pas autant de regards braqués sur Toronto. Je suis consciemment revenu dans cette ville, en sachant qu’un jour je serai le leader de cette nouvelle génération »

Si vous ne connaissez vraiment pas le rappeur, nous vous conseillons de jeter un œil sur ses deux mixtapes « Hotel Paranoïa » et « Marauding In Paradise » et vous comprendrez pourquoi il mérite le détour. Avec ‘Hotel Paranoïa’ le jeune rappeur a parcouru les salles l’an dernier pour au final comptabiliser plus de cent shows à son actif.